Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM Бурятия по итогам 2018 года вошла в список пяти регионов России, где чаще всего усыновляют детей. Средний показатель усыновлений на 100 тыс. населения в республике более чем в два раза превосходит среднероссийские цифры.

Как сообщает Infpol, чаще всего усыновляют детей в Туве, где зафиксировали 29,7 случаев принятия приёмных детей в семьи на 100 тыс. человек. Ненамного отстаёт от неё Якутия с показателем в 29,2.

Далее следую Ненецкий автономный округ (20,5) и Еврейская автономная область (19,9). Наконец, Бурятия с показателем 18,9 усыновлений замыкает пятёрку. Средняя цифра по стране составляет 8,9 подобных случаев. Сайт отмечает, что в число лидеров вошли регионы с «традиционным сознанием их жителей».

При этом реже всего берут приёмных детей в Чечне, Ингушетии, Мордовии, Дагестане, Северной Осетии и Марий Эл.

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