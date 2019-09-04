Смоленск, , 11:42 — REGNUM Проверки состояния постельного белья в больницах Смоленской области прошли после жалоб пациентов — по поручению губернатора. Как выяснилось по итогам проверки, в шести больницах региона — это «Красный Крест», областная психбольница, Демидовская центральная больница, Смоленская и Холм-Жирковская ЦРБ и Рославльский противотуберкулезный диспансер — основная часть белья находится в неудовлетворительном состоянии. В трёх больницах зафиксированы единичные случаи, когда постельное белье для пациентов находилось в плохом состоянии. При этом «страшное» состояние матрасов в больницах объясняется тем, что они ватные, стирать их сложно.

«Ватные матрасы в обязательном порядке подвергаются обработке в дезинфекционной камере и, несмотря на непривлекательный внешний вид, безопасны для использования», — цитирует «Комсомольская правда — Смоленск» пресс-службу администрации области.

Вместе с тем, по результатам проверок руководителям больниц было поручено соблюдать нормы содержания принадлежностей.

Проверка в больницах была проведена после обращения местной жительницы — матери маленького пациента хирургического отделения областной клинической больницы. Она сообщила, что матрасы находятся в ужасающем состоянии.