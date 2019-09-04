Сеул, , 13:06 — REGNUM Значительная часть южнокорейской молодежи испытывает серьёзные трудности с накоплением. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование Корейского института труда.

Социологи опросили 2500 человек в возрасте от 15 до 34 лет и выяснили, что почти четверть — 23% — вообще не имеют никаких накоплений и не откладывают деньги на регулярной основе. Респонденты объяснили, что не могут экономить из-за трудностей с поиском работы и низкой зарплаты — менее 1700 долларов в месяц. 1500 человек, или 60%, заявили, что поиск работы у них занял 11−12 месяцев, а 40% получают менее 1700 долларов ежемесячно.

Социологи отмечают, что уровень жизни молодёжи стремительно падает. Это усугубляет также и демографическую проблему: из-за финансовых сложностей молодые люди заводят семьи в возрасте свыше 30 лет и не стремятся рожать детей.