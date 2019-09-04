Махачкала, , 11:29 — REGNUM В Дагестане отметят 20-летие отражения нападения банды международных террористов на республику в 1999 году. В Махачкале, Ботлихском и Новолакском районах запланировано множество мероприятий в память о событиях тех дней. План празднования обсудили 4 сентября на совещании при главе республики Владимире Васильеве, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Юбилей будет отмечаться 14 — 15 сентября. Основное внимание в ходе праздничных мероприятий уделят героям, вставшим на защиту Дагестана и целостности всей России. В рамках празднования будут вручены памятные медали тысячам жителей республики, принявшим участие в отражении атаки боевиков. В настоящее время определяется категории лиц, которые будут их удостоены. Первая партия медалей — 10 тыс. штук — уже поступила в республику, поставка остальных ожидается в течение текущей недели.

Официальное мероприятие пройдет во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске, который вмещает в себя 5000 зрителей. Ожидается приезд большого числа гостей. Кроме того, пройдут мероприятия, посвященные этой дате и в тех субъектах РФ, где имеются большие дагестанские диаспоры, в том числе в Краснодаре и Волгограде.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о проведении торжественных мероприятий по случаю 20-летия разгрома международных террористов, вторгшихся в республику в 1999 году был подписан Владимиром Васильевым в мае 2019 года. Он поручил правительству региона создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, разработать соответствующий план мероприятий и определиться с финансированием.

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