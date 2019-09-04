Красногорск, , 11:28 — REGNUM В Московской области приступили ко второму этапу региональной операции по проверке объектов наружного освещения «Свет». Как сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора, с января по апрель 2019 года в муниципалитетах устранили 395 нарушений.

Свет (cc) Mihail_hukuna

Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, наибольшее число нарушений в ходе первого этапа операции выявили в Коломенском городском округе: там починили 31 линию наружного освещения. Также по предписанию инспекторов ведомства устранили проблемы в Балашихе, Богородском и Раменском городских округах.

Как напомнили в Госадмтехнадзоре, в 2019 году в ходе операции «Свет» восстановили 160 линий наружного освещения и 400 световых информационных табло.