Дакка, , 11:27 — REGNUM Посольство Индонезии в Дакке (Бангладеш) решило провести фестиваль индонезийской кухни под названием «Вкус Индонезии», сообщает Sindonews.

Известно, что кулинарный фестиваль продлится до 6 сентября 2019 года. Жители Бангладеш получат возможность попробовать кулинарные изыски из разных частей индонезийского архипелага.

На открытие фестиваля посольство Индонезии в Дакке пригласило послов дружественных стран, правительственных чиновников из Бангладеш и других приглашенных гостей на специальный ужин, где гостей угостили более чем 20 блюдами традиционной индонезийской кухни.

Посол Индонезии в Бангладеш Рина Соемарно отметила, что Индонезия и Бангладеш имеют много общего, в том числе в кулинарном отношении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Джакарте прошел кулинарный фестиваль Pasar Glodok, который представил ряд легендарных блюд, типичных для знаменитых районов индонезийской столицы.

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