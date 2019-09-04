Самара, , 11:29 — REGNUM «Самарский кинофестиваль 70/30» пройдет 7 сентября в центре российской кинематографии «Художественный» в Самаре. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети.

Мероприятие пройдет в городе уже в шестой раз. На нем будут показаны работы молодых авторов. Зрители увидят игровое короткометражное кино и музыкальные клипы.

Официальная церемония открытия кинофестиваля состоится в 14:00. С 11.00 часов до 14.00 часов будут показаны работы участников из других городов России, а с 14:00 зрители смогут увидеть уже самарские фильмы.

В этом году на конкурс было подано более 170 работ, как от самарских режиссеров, так и от авторов из других городов России и зарубежных стран.

По словам председателя жюри кинофестиваля Антона Стеллинга, среди работ были такие, от которых хотелось «снять ботинок и разбить монитор», но были и очень достойные работы.

В итоге, зрителям покажут 24 фильма, из которых 10 создали самарские режиссеры.