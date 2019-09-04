Москва, , 11:22 — REGNUM В России все чаще фиксируются случаи хищения денег у населения с помощью социальных сетей. Об этом, как пишут «Известия», заявил заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

По его словам, мошенники получают доступ к странице в социальных сетях, после чего публикуют посты от имени жертвы с просьбой о финансовой помощи.

При этом около 97% преступлений, связанных с хищениями денег у клиентов банков, совершаются с помощью социальной инженерии — злоумышленники вводят людей в заблуждение, после чего они самостоятельно предоставляют им доступ к своим деньгам, уточнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России предложили новый способ борьбы с мошенничеством — в этот раз за авторством Ассоциации банков России, которая призвала дать финансовым организациям право блокировать карты без предупреждения в том случае, если банки сочтут, что деньги были зачислены на счёт мошенническим путём.

Всего в 2018 году в России, по данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, объём несанкционированных транзакций с использованием банковских карт граждан РФ вырос на 44%.

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