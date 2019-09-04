Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан проехал 6 километров на велосипеде, чтобы добраться до отеля Hyatt на юге Нью-Дели, где проходит 72-я встреча министров здравоохранения регионального бюро ВОЗ. Сообщается, что Вардхан с министрами других стран принял также участие в совместном занятии йогой.

Нью-Дели, , 12:37 — REGNUM Стоит отметить, что индийский министр является активным сторонником здорового образа жизни и каждый день ездит на велосипеде 2 километра от своего дома на работу.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», выступая на данном мероприятии, министр отметил, что Индия на правительственном уровне принимает инициативы по поддержанию здорового образа жизни нации. «Премьер-министр Нарендра Моди начал амбициозное движение для пропаганды физической активности», — заявил он.

«Мы должны вести здоровый образ жизни сами и продвигать его среди остальных», — сказал он представителям других стран.