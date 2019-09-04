Представители компании Hard Rock Hotels сообщили общественности, что намерены открыть свой первый отель на Мальдивах. «Мы рады продемонстрировать уникальный опыт и предоставить местным жителям и гостям со всего мира наши фирменные удобства», — заявил официальный представитель компании Дейл Хипш.

По информации мальдивского новостного агентства «Maldives Times», отель сочетает в себе элементы современного дизайна и тропической архитектуры. На всей его территории будут располагаться инструменты и другие памятные вещи всемирно известных музыкантов, таких как Шакира и Джастин Тимберлейк.

Мале, , 19:26 — REGNUM Hard Rock International является одной из самых узнаваемых компаний во всем мире. Компания владеет 188 кафе, 241 магазином, 30 отелями и 11 казино в 75 странах мира. Она также владеет самой ценной в мире коллекцией музыкальных памятных вещей.