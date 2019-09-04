Нью-Дели, , 11:29 — REGNUM Согласно данным правительственного исследования, шесть из десяти руководителей индийских компаний имеют избыточный вес. В связи с этим правительство Индии запустило массовую программу по борьбе с ожирением и неправильным образом жизни. Различные индийские и зарубежные компании активно подключаются к данной инициативе премьер-министра страны, и запускают мобильные приложения для борьбы с ожирением своих сотрудников.

«Длительный рабочий день, нерегулярное питание, потребление нездоровой пищи, снижение физической активности сделали работников государственных компаний нездоровыми и склонными к болезням», — сказал журналистам доктор Сандип Будхираджа, директор группы Max Healthcare. «Подобные мобильные приложения не только привлекают внимание молодых людей, но и предоставляют данные для практического анализа», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», одно из самых популярных приложений HealthifyMe охватывает более чем 75 компаний в Индии. Пользователи могут отправить сообщение доктору, который может помочь выбрать диету и составить программу тренировок.

Приложение Zoojoobe, например, помогает пользователям вырабатывать микро-привычки для здорового образа жизни. За год число скачиваний приложения выросло более, чем вдвое. American Express India сотрудничает с индийской платформой цифровой медицины. Это позволяет предоставлять круглосуточные консультации сотрудникам компании. Ее представители утверждают, что количество пользователей увеличивается на 40% ежегодно.