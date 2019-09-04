Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве задержан предполагаемый похититель дорогих мобильных телефонов из гримёрной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъёмной улице. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба МВД РФ.

Читайте также: У телеведущего Павла Лобкова украли телефон

Задержать злоумышленника сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа удалось на Ставропольской улице. Подозреваемый — житель Москвы — ранее уже имел проблемы с законом и был судим. В настоящее время похищенное имущество изъято.

«В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Напомним, сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. Злоумышленник проник в помещение гримёрки и похитил два телефона актёров Федора Бондарчука и Евгения Миронова. После этого мужчина скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Санкт-Петербурге у 37-летнего актёра, имя которого не уточнялось, угнали кроссовер. KIA Sportage исчез от дома 16/1 по Серебристому бульвару. Полиция начала поиск злоумышленника.