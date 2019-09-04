Москва, , 11:14 — REGNUM Управление Росреестра по Москве поставило на государственный кадастровый учёт жилой дом ЖК «Белая звезда», сообщили журналистам 4 сентября в пресс-службе управления.

Дом расположена в городе Щербинка Новой Москвы. В нём три секции по 17 этажей, в которых 351 квартира, встроенные нежилые помещения и подземный паркинг на 65 мест.

После того, как администрация Щербинки направила пакет документов для постановки ЖК на кадастровый учёт, правовая экспертиза государственного регистратора выявила нарушения в составлении технического плана и приостановила учётно-регистрационные действия.

«Учитывая социальную важность объекта, сотрудники территориального отдела управления консультировали и оказывали практическую помощь кадастровому инженеру, включая внесение корректировок в технические планы совместно с проектной организацией», — говорится в информации.

После исправления замечаний, было принято решение о постановке ЖК на учёт.