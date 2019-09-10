Анкара, , 08:36 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что, по информации интернет-ресурса Mediapart, граждане Франции, придерживающиеся ультралевых политических взглядов, воевавшие в рядах Рабочей партии Курдистана в Сирии, возвращаются на родину. Разведывательные структуры страны обеспокоены тем, что бывшие боевики могут стать исполнителями терактов.

По имеющимся сведениям, французская разведка берет каждого возвратившегося боевика под наблюдение, предупреждая возможность того, что гражданин Франции был завербован и используется террористами в качестве исполнителя теракта. Напомним, что в апреле 2018 года ультралевый боевик, вернувшийся из Сирии, открыл огонь по вертолёту жандармерии.

Есть информация, что боевики Рабочей партии Курдистана выбрали целями для атак символические места и достопримечательности страны. Для выявления и задержания агентов террористов во Франции ее разведка сотрудничает с Национальной разведывательной организацией Турции, которая направила коллегам записи переговоров боевиков в Skype. Благодаря этому, некоторых из них удалось задержать при въезде во Францию.