Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге могут согласовать новую форму общегородского опроса — «референдумного типа». Изменение одобрила комиссия гордумы по местному самоуправлению, передаёт ИА Znak.

Если раньше проводить опрос можно было лишь в форме поквартирного обхода, то теперь предлагается допустить голосование на опросных пунктах в разных местах города. Списки избирателей будут составляться не заранее, а прямо по факту получения ими бюллетеней.

Предыдущее положение об общегородском опросе также было раскритиковано за то, что оно не обеспечивало тайну участия в голосовании. В новой версии положения эта критика была учтена.

Если гордума согласует правки, то опрос о храме Святой Екатерины пройдёт по новым правилам.

Напомним, ранее глава аппарата гордумы Илья Захаров заявил, что в Екатеринбурге растёт потребность публичного обсуждения проблем. Горожане всё чаще апеллируют к проведению опросов и референдумов в спорных случаях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге растёт запрос на публичное обсуждение проблем — мнение