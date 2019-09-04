Рязань, , 10:56 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Рязанской области провело исследование атмосферного воздуха после пожара на складе временного хранения пестицидов в областном центре. Специалисты искали отклонения от нормы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 4 сентября.

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области исследовали пробы на содержание диоксида азота, фенола, формальдегида, оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, взвешенных веществ. Превышений ПДК вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне не зарегистрировано.

Замеры делали на территории жилой застройки микрорайонов Горроща, Дашково-Песочня, пос. Строитель, пос. Турлатово.

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