Нью-Дели, , 11:07 — REGNUM Более 29 тысяч молодых кашмирцев изъявили желание вступить в сухопутные войска Индии. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на заявление штаба местных воинских формирований.

Официальный представитель формирований сухопутных войск Индии в Джамму и Кашмире подполковник Девендер Ананд заявил, что лишь за первый день набора новобранцев более 29 тысяч молодых кашмирцев записались на прохождение медицинского осмотра и испытаний по физической подготовке для поступления на службу в армию. Сообщается, что новобранцы будут служить в особых подразделениях по борьбе с повстанческой и подрывной деятельностью в Кашмире. По словам подполковника Девендера Ананда, интерес к службе в вооруженных силах Индии, проявленный кашмирской молодежью, служит доказательством того, что местное население «выступает за мирное развитие Кашмира в составе Индии».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Впоследствии министерство внутренних дел Индии ввело дополнительные меры безопасности для борьбы с террористической угрозой в регионе. Индийские власти направили в Джамму и Кашмир дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыли въезд на территорию штата, а также ограничили доступ местных жителей к средствам связи и сети Интернет.