Канберра, , 11:20 — REGNUM Более 450 000 австралийских домохозяйств имеют право на получение социального жилья, но не находятся в очереди на него. Об этом, как передает Аustralian Аssociated Рress, свидетельствуют результаты исследования некоммерческой организации Compass Housing Services.

Согласно данным организации, в настоящее время более 144 000 домохозяйств Австралии находятся в списке очередников на получение социального жилья, доступного для людей с низкими доходами, по всей стране.

В докладе говорится, что 452 000 домохозяйств в стране имеют право, но не подали заявление на включение в очередь. Эта цифра составляет почти четверть (23%) всех домохозяйств Австралии, арендующих жилье. В случае, если бы они подали заявление на получение социального жилья, число очередников увеличилось бы на 312%.

Один из авторов исследования Мартин Кеннеди предупредил, что ситуация с дефицитом социального жилья в стране может ухудшиться, поскольку во всех сферах экономики усиливается роль «автоматизации и искусственного интеллекта».

«Это может увеличить спрос на социальное жилье, вытеснив некоторых работников (с рынка труда) и подорвав доходы других», — сказал он.