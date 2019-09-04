Нью-Дели, , 16:17 — REGNUM Ларек, в котором премьер-министр Индии Нарендра Моди продавал чай в свои юношеские годы, сделают достопримечательностью штата Гуджарат. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Министр туризма Гуджарата Прахлад Сингх Патель посетил Ваднагар родной город Нарендры Моди. В ходе данной поездки чиновник показал несколько локаций, которые связаны с жизнью индийского лидера и в будущем станут новыми достопримечательностями для туристов. Сообщается, что «чайный ларек» Нарендры Моди расположен на железнодорожной станции Ваднагар.

Напомним, что Нарендра Моди является одним из наиболее популярных среди населения премьер-министром Индии. В 2019 году под его руководством правящая Бхаратия джаната парти (БДП) одержала ошеломительную победу на всеобщих парламентских выборах, получив 303 из 543 мест в парламенте.