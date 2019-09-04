Ультраправая индусская партия Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг Родины или РСС) призвала премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от награды Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Нью-Дели, , 14:31 — REGNUM Лидер экономического крыла РСС Ашвани Махаджан подчеркнул, что Нарендре Моди не следует принимать награду американского благотворительного фонда. По словам политика, Фонд Билла и Мелинды Гейтс подозревают в «незаконных медицинских испытаниях». Ашвани Махаджан заявил: «Данная организация ведет выгодный бизнес под прикрытием благотворительности».

Напомним, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс высоко оценил успехи программы премьер-министра Индии Нарендры Моди под названием «Чистая Индия» («Сваччх Бхарат»). Награда Фонда будет вручена индийскому лидеру в ходе его визита в США в сентябре 2019 года.