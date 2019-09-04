Нью-Дели, , 14:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Индии выступило с инициативой ввести особое наказание за нападение на врачей и других сотрудников медицинских учреждений. Об этом 3 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Официальный представитель Минздрава Индии подчеркнул, что в настоящее время новый законопроект предусматривает уголовное наказание за нападение на врачей и медработников, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Предполагается, что максимальной мерой наказания за данное правонарушение станут тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рупий (примерно 14 тысяч долларов).

Причиной для выдвижения новой инициативы стало убийство врача на чайной плантации в индийском штате Ассам. 73-летний доктор Девен Датта был забит насмерть толпой сотрудников плантации 31 августа. По информации полиции, в убийстве приняли участие более 200 человек, правоохранительные органы задержали более 20 подозреваемых.