Малоярославецкий район, Калужская область, , 10:56 — REGNUM Соглашения о сотрудничестве в сфере экологического просвещения учащихся подписано между региональным профильным министерством и Ерденевской школой Малоярославецкого района Калужской области. Просветительский проект «Экологический класс» также стартует в калужской средней школе № 26. Об этом 4 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Цель создания в регионе экоклассов — формирование у учащихся целостного экологического мировоззрения. Планируется, что учащиеся будут принимать участие в природоохранных акциях. Лучшие школьники в составе региональной команды представят Калужскую область на межрегиональном слёте «Мы — молодые защитники природы», который ежегодно проходит в Крыму.

«Благодаря экологическим классам можно существенно улучшить в регионе качество научно-исследовательской и опытной работы по охране окружающей среды и изучения природоохранного законодательства», — считает министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина.

Участники нового экологического проекта окажут школам не только методическую помощь в разработке специализированного элективного курса, но и предоставят площадки для стажировок юных экологов. В их числе: эколого-биологический центр, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, калужский филиал РАНХиГС при президенте РФ, а также ряд предприятий и общественных организаций области.