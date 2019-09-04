Украина, , 10:34 — REGNUM Когда будет произведён обмен заключёнными и удерживаемыми гражданами между Украиной и России, все ещё неизвестно. Как заявил адвокат нескольких арестованных на Украине граждан РФ Валентин Рыбин, он не располагает информацией о дате готовящегося обмена.

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«Не знаю», — заявил адвокат.

Также Рыбин высказал сомнение, что обмен между Москвой и Киевом состоится до конца текущей недели. По его словам, у него нет уверенности, что процедура будет проведена в эти сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры об обмене удерживаемыми лицами на территории России и Украины начались в середине июля после первого телефонного разговора президентом РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. 21 августа стало известно, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена заключёнными. Предполагалось, что он может состояться до конца августа, однако этого не произошло.

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Напомним, на днях газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина могут использовать новую схему для обмена удерживаемыми лицами. Так, планируется, что осуждённых помилуют президентскими указами, а подследственных отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел. При этом судить за инкриминируемые им преступления будут заочно.

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