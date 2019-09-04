Ташкент, , 10:30 — REGNUM Более 620 тыс. первоклассников пошли в школы Узбекистана в новом 2019−2020 учебном году, сообщает 4 сентября издание UzDaily со ссылкой на министерство народного образования республики.

Отмечается, что в новом учебном году, который стартовал 4 сентября, детей принимает 9904 государственных учебных заведений. В министерстве добавили, что в 2019—2020 учебном году в школах будут обучаться более 6,17 млн учащихся.

На ремонтно-строительные работы при подготовке к учебному году было потрачено 2,68 трлн сумов ($286 млн), что вдвое больше, чем в 2018 году. Кроме того, 338 зданий колледжей будут преобразованы в общеобразовательные школы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министерство народного образования опубликовало рекомендации по выбору и приобретению школьной формы. Единую форму для всех школьников планируется внедрить до 2025 года.

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