Могадишо, , 13:14 — REGNUM Международная организация, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, «Спасем детей» (Save the Children) предупреждает, что более миллиона детей в Сомали в возрасте до пяти лет сталкиваются с острым недоеданием, и эта ситуация может усугубиться, если международное сообщество радикально не увеличит финансирование мероприятий по спасению их жизней. Согласно последним данным организации, нынешний продовольственный кризис в Сомали довел острое недоедание до серьезного и критического уровня в большинстве районов страны, подвергая детей опасному для жизни риску недоедания и распространению заболеваний. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Из миллиона детей, отмеченных в докладе организации, по меньшей мере 178 400 детей сталкиваются с таким острым недоеданием, что находятся на грани жизни и смерти. «Спасем детей» заявляет, что нехватка материальных средств, конфликты и нестабильность препятствуют оказанию помощи наиболее уязвимому слою населения Сомали — детям. Мохамед Хассан, директор отделения организации в Сомали, заявил: «Наши худшие опасения подтверждаются тем, что миллионы детей вновь страдают от ужасных последствий засухи. У семей просто не было достаточно времени, чтобы оправиться от затяжной засухи 2017 года, когда их стада массово гибли, и тысячи людей были вынуждены перебраться в лагеря беженцев, чтобы банально получить доступ хотя бы к какой-то еде и воде».

«Спасем детей» работает в Сомали с 1951 года и является национальным и международным лидером в реализации гуманитарных программ и программ развития в области здравоохранения, питания, образования, защиты детей и борьбы за права ребенка. В 2018 году программа «Спасем детей» спасла 2,5 миллиона человек в Сомали, из которых 55% были детьми.