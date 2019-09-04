Аддис-Абеба, , 12:32 — REGNUM Согласно данным, опубликованным Межправительственным органом по вопросам развития (ИГАД) и Информационной сетью по продовольственной безопасности (FSIN), в 2018 году в странах Восточной Африки 27 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

В докладе указано, что 24% от общего числа людей в мире, испытывающих проблему с продовольственной безопасностью, проживают в семи из восьми стран региона Африканского Рога. В отчете уделяется особое внимание бедственному положению миллионов людей, испытывающих острую нехватку продовольствия и проблемы с питанием в Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане, Южном Судане и Уганде. В отчете также отмечено, что в Восточной Африке существует три основных фактора уязвимости продовольственной безопасности: климатические потрясения, внутренние конфликты и экономическая нестабильность. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Среди наиболее пострадавших стран с точки зрения острой нехватки продовольствия в 2018 году — Эфиопия (8,1 млн), Судан (6,2 млн) и Южный Судан (6,1 млн). В Южном Судане 59% населения, или шесть из десяти человек, нуждаются в срочной медицинской помощи и средствах к существованию. В Сомали каждый пятый человек (или 22% населения) голодает.

«Основными причинами острой ситуации с продовольственной безопасностью и недоеданием в регионе являются климат, конфликты и экономическая нестабильность», — заявил исполнительный секретарь ИГАД Махбуб Маалим. «Я призываю специализированные бюро ИГАД, государства-члены и партнеров органа продолжать инвестировать в устойчивое развитие стран, адаптацию к изменению климата, предотвращение конфликтов и поддержание мира, чтобы преодолеть уязвимости и устранить коренные причины голода и недоедания», — добавил он.