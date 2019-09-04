Могадишо, , 10:20 — REGNUM Представители международной организации, занимающейся защитой прав детей по всему миру «Save the Children» предупреждают, что почти половина 14-миллионного населения Сомали из-за отсутствия дождей столкнется с отсутствием продовольственной безопасности в следующем месяце. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС Africa.

Представители организации сообщили, что в Сомали более одного миллиона детей в возрасте до пяти лет подвержены риску острого недоедания.

В «Save the Children» добавили, что у людей не было достаточно времени, чтобы оправиться от затянувшейся два года назад продолжительной засухи, которая привела к гибели значительной части скота в стране.