Омск, , 10:09 — REGNUM Синоптики проинформировали о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Омске.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), с 11:00 (местн.) 4 сентября до 11:00 5 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Уточняется, что эта информация передана на 22 городских предприятия.

Напомним, НМУ периодически объявляются в сибирском городе-миллионнике Красноярске. Периоды, когда над городом опускается густой смог, красноярцы называют режимами «чёрного неба».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 сентября на совещании в Омске, посвящённом вопросам взаимодействия в области охраны атмосферного воздуха, омский губернатор Александр Бурков заявил, что «отравителям» объявили войну.

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