Иерусалим, , 12:29 — REGNUM 17 сентября, в день выборов, в Израиле пройдет забастовка инвалидов. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, основным требованием протестующих станет повышение пособий по инвалидности.

Руководство движения «Инвалиды превращаются в пантер» заявило о намерении перекрыть основные автомагистрали Израиля, а также заблокировать тель-авивский аэропорт им. Бен-Гуриона. «У нас нет выбора. Премьер-министру Биньямину Нетаньяху пора проснуться, отвлечься от своей предвыборной кампании и поговорить с нами», — подчеркнул пресс-секретарь движения инвалидов Наор Лави.

По словам Лави, правительство Израиля обещает решить финансовый вопрос, однако никаких мер до сих пор предпринято не было.

Стоит отметить, что в прошлом году подобная акция протеста привела к транспортному коллапсу в Тель-Авиве.