Севастополь, 4 сентября 2019, 10:05 — REGNUM Ряду природных территорий Севастополя в перспективе будет сложно придать статус особо охраняемых. Об этом 4 сентября заявила депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Сандулова.
Также, напомнила Сандулова, Уппинская котловина находится в федеральной собственности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание Севастополя утвердило перечень перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения, в который вошли: плато Мекензи, гора Спилия, бассейн реки Уппа, Сапун-гора, бассейн реки Ай-Тодорка, холм Канробера.
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