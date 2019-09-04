Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Жители Екатеринбурга всё чаще призывают публично обсуждать проблемы, а не выносить решения в кулуарах. Об этом заявил глава аппарата гордумы Илья Захаров, сообщает ЕАН.

По словам чиновника, у горожан растёт запрос на проведение опросов и референдумов. Екатеринбуржцы хотят публичного обсуждения многих вопросов, подчеркнул Захаров.

В качестве примера руководитель привёл ситуацию с храмом Святой Екатерины. По мнению Захарова, это был прецедент, который требует новых подходов в участии горожан в жизни Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге планируют провести опрос о судьбе храма Святой Екатерины 12−15 октября. Ранее активисты пытались зарегистрировать референдум по данной теме, однако регулярно получали отказы — либо от горизбиркома, либо от гордумы.

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