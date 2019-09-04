Будапешт, , 10:22 — REGNUM Власти Венгрии объявили о плане объединения трех главных будапештских университетов в единый образовательный центр. Как уточняет портал 24. hu, речь идет, о слиянии одного из старейших европейских вузов, основанного в 1635 г. Университета им. Лоранда Этвеша со столичным Политехническим университетом и медицинским университетом им. Игнаца Земмельвейса, а также присоединении к ним ряда других вузов столичного региона. Рассматривается вопрос и о присоединении Экономического университета «Корвинус».

В основе масштабного проекта лежит желание премьер-министра Виктора Орбана ввести хоть один венгерский университет в список двухсот наиболее престижных вузов Европы. В качестве образца избран Лондонский университет (University of London).

Кроме этой главной цели, как полагают эксперты, создание крупного учебно-исследовательского центра позволит сэкономить существенные средства за счет более эффективного использования недвижимости и преподавательских кадров.

В настоящий момент в сфере высшего образования Венгрии обучаются 280 тысяч студентов, в том числе 44 тысячи зарубежных слушателей (включая студентов из России и стран СНГ). Венгерские вузы активно сотрудничают с коллегами из других европейских стран в рамках болонского процесса и программы «Эразмус». Около 10 тысяч венгерских юношей и девушек обучаются в зарубежных вузах, в том числе в российских университетах.

Напомним, что ранее власти провели радикальную реформу Академии наук.