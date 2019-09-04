Севастополь, , 10:02 — REGNUM Севастопольские депутаты утвердили перечень перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом 4 сентября журналистам сообщил автор законопроекта депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов.

«Это плато Мекензи, гора Спилия, бассейн реки Уппа, Сапун-гора, бассейн реки Ай-Тодорка, холм Канробера», — отметил депутат.

Также, по его словам, в перечень вошли памятники природно-регионального значения — можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа в Терновском муниципальном округе, Озерные дубы, дубы «Стражи Бельбека», фисташки у села Камышлы и фисташки у бухты Круглая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 70 учёных Крыма обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрий Медведеву и с просьбой не допустить «расчленения» и хозяйственно-рекреационного освоения уникальный территории Крымского природного заповедника.

Об этом: Учёные бьют тревогу: Крымский природный заповедник на грани уничтожения