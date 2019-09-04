Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM Ростовские власти продолжили судебную тяжбу с депутатом городской думы Вячеславом Камышным («Единая Россия»). Причиной обращения чиновников в суд стал земельный участок напротив парка Авиаторов.

Исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области подал департамент имущественно-земельных отношений. Около шести лет назад администрация выдала в аренду для стоянки грузового транспорта участок площадью 600 квадратных метров на улице Димитрова. Срок аренды завершился в августе 2018 года, но в настоящее время на участке оборудована стоянка легковых автомобилей и пункт охраны.

Чиновники требуют снести пункт охраны и забор с последующим возвращением земли муниципалитету.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области обязал Камышного снести два автосалона. Объекты площадью 3,45 тыс. кв. метра и 1,35 тыс. кв. метра, а также здание автомалярного цеха были построены без разрешения, указал суд.

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