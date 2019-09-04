Пхеньян, , 09:55 — REGNUM Представители Фонда Юджина Белла посетили КНДР для оказания помощи больным туберкулезом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей фонда.

По их словам, делегация фонда в сотрудничестве с министерством здравоохранения и медицинским персоналом страны намерена осмотреть пациентов, получающих лечение, а также диагностировать новые случаи заболевания.

Известно, что фонд также поддержит поставку противотуберкулезных препаратов на протяжении шести месяцев.

По предварительным данным, представители Фонда Юджина Белла пробудут в КНДР до конца месяца.

Ранее, в августе текущего года Совет Безопасности ООН позволил фонду Юджина Белла поставить в КНДР 212 наименований медицинских предметов, включая вакцину, необходимое оборудование для очистных сооружений и необходимые реагенты для использования в лабораториях.

Известно, что представители фонда посещают КНДР дважды в год с целью диагностирования новых случаев заболевания туберкулезом, а также наблюдения пациентов, получивших или получающих лечение. В текущем году делегация фонда уже посещала Северную Корею в период с 23 апреля по 12 мая.

Фондж Юджина Белла — американский фонд, предоставляющий медицинскую и гуманитарную помощь Северной Корее.