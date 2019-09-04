Афины , , 09:55 — REGNUM Семь иностранных граждан задержаны в Греции по подозрению в терроризме и экстремизме с 2017 года по середину августа 2019 года. Об этом сообщил министр по делам защиты граждан Михалис Хризохоидис, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

В начале августа председатель правой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос сделал запрос о переброске через территорию страны боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Велопулос просил сообщить парламенту, сколько боевиков обнаружилось в Греции, какие были приняты меры, и что было сделано для закрытия въезда на острова в Эгейском море и приграничную с Турцией область Эврос.

В ответе парламентарию Хризохоидис указал, что семь иностранцев были арестованы по европейским и международным ордерам и в связи с предупреждениями об их возможном участии в экстремистских действиях. Он также рассказал об обширных проверках и реагировании властей на любую информацию об исламистских экстремистах, в частности, арестах и экстрадиции лиц, связанных с войной в Сирии и Ираке.

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