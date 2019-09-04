Вена, , 09:41 — REGNUM Это становится удручающей тенденцией: всё больше людей не могут нести ответственность за свои преступления, поскольку являются психически больными. Даже если речь идет об убийствах, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Последний вопиющий случай в Австрии произошел в мае: на станции метро в Вене 20-летний мигрант из Ирака столкнул под поезд мужчину в наушниках. Тот выжил, получив многочисленные переломы и потеряв ногу. На этой неделе суд снял со злоумышленника ответственность, объявив его психически больным. Якобы он «слышит голоса» и имеет предубеждение против людей в солнечных очках и наушниках.

Часто жертвами сумасшедших становятся ближайшие родственники. Наиболее ужасающий случай произошел в 1993 году. Тогда уроженец Венгрии расправился с собственной матерью, а ее голову поместил на витрину своего шляпного магазина в Вене. Он вышел на свободу после лечения в психиатрическом отделении, после чего столкнулся со своим судьей в очереди за колбасой в магазине — спустя всего шесть лет с момента шокирующего преступления.

Чаще всего оказывается, что совершившие тяжкие преступления уже имеют давнюю историю лечения. Однако после прохождения курса терапии они отпускаются в общество и в большинстве случаев перестают принимать назначенные лекарства. В связи с этим группа психиатров обратилась в министерство юстиции Австрии с требованием изменить закон о принудительном помещении в лечебные учреждения. На настоящий момент закон гласит, что человек помещается в специализированное учреждение, если существует непосредственная угроза для его жизни или для жизни окружающих. Есть и еще одна простая причина того, люди с психическими расстройствами находятся на свободе — нехватка мест в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно прокуратура объявила психически нездоровым мигранта из Эритреи, толкнувшего под поезд женщину с ребенком на станции в Германии. А власти Франции заявили о психическом расстройстве гражданина Афганистана, устроившего резню в последний день августа в пригороде Лиона.