Ставрополь, , 09:39 — REGNUM В самолете Су-25, который потерпел крушение 3 сентября в Ставропольском крае, были опытные пилоты. Один из них был в Сирии. Второй находившийся на борту — начальник службы безопасности полетов, пишет РИА Новости.

Их поиски, как сообщало ИА REGNUM, продолжаются. Высказаны предположения, что летчики не успели катапультироваться и их тела могут находиться в самолете.

Место падения штурмовика обнаружено на границе между Новоселицким и Советским районами. Местные жители сообщили, что видели, как самолет сорвался в штопор и вошел в землю. При этом раздался взрыв. Воронка на месте падения обнаружена поисковой группой. Сообщается, что самолет полностью разрушен. Его обломки в настоящее время откапывают. Глубина воронки, по данным очевидцев, составляет около трех метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Пилоты штурмовика Су-25 могли не успеть катапультироваться: источник