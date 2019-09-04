Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Рабочее движение запущено вечером 3 сентября по новой автомобильной развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Новым шоссе и путепроводу на 28-м км Октябрьской железной дороги в районе поселка Белоостров.

Открытие развязки должно значительно улучшить транспортную ситуацию в Курортном районе Петербурга и примыкающих территориях Ленинградской области, избавив автомобилистов от ожидания на железнодорожном переезде.

Особую важность новой развязке придает тот факт, что она облегчает доступность поселка Песочный, где расположены крупнейшие федеральные медицинские центры — ФГБУ «НИИ Онкологии им. Петрова» и ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий».

Как отмечают в компании «МСС» (оператор ЗСД), для жителей Сертолово, поселков Песочный и Левашово новый удобный выезд на ЗСД сократит время проезда до центра города на 30 минут.

«Также новая развязка ЗСД откроет перспективы для развития промышленной зоны «Белоостров» площадью 182 га», — добавили в «МСС».

Кроме того, как уже сказано, одновременно запущено автомобильное движение на путепроводе на участке Санкт-Петербург — Бусловская на 28-м км ОЖД. Общая длина путепровода составляет 100,9 м. Благодаря ему будет ликвидирован одноуровневый железнодорожный переезд.

«Благодаря двум новым транспортным объектам в дальнейшем удастся избежать многокилометровых заторов, возникающих в весенне-летний период, когда петербуржцы массово выезжают к местам отдыха», — отмечает компания — оператор ЗСД.