Найроби, , 09:41 — REGNUM Более 60 000 человек были вывезены из кенийского леса Мау, района, известного как «водонапорная башня страны», поскольку в дождливые сезоны здесь накапливается дождевая влага, которая в засушливые месяцы питает реки Кении. Об этом сообщает ВВС Africa.

Власти потребовали выселения жителей заповедных территорий, обвиняя их в том, что они незаконно вторглись в этот район и вырубили деревья, чтобы создать сельскохозяйственные угодья. С понедельника, 2 сентября, некоторые семьи начали уезжать добровольно, чтобы не подвергнуться насильственному выселению.

В первый день учебного года в понедельник, 2 сентября, свои двери не открыла 31 школа, что затронуло около 10 000 учащихся. Закрытие школ было проведено в рамках усилий, направленных на то, чтобы вынудить сообщество переехать. Лесная служба Кении переправила сотни своих вооруженных офицеров на грузовиках в лес Мау, чтобы те составили подкрепление сотрудникам полиции.

Министр окружающей среды Кении Кериако Тобико заявил о необходимости выселять людей, поскольку этот регион является важным водосборным бассейном, который оказывает огромное влияние на характер дождей.

Запланированное выселение было омрачено противоречиями с некоторыми региональными лидерами, обвиняющими правительство в неспособности решить проблему путем диалога. Сенатор этого района Кипчумба Муркомен призвал людей оставаться на месте.

Но Ледама Оле Кина, еще один сенатор из пострадавшего района, написал в Твиттере, что члены его общины масаи мирно покидали территории заповедного леса.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), с момента обретения Кенией независимости в 1963 году лесная территория, известная как лесной комплекс Мау, потеряла почти 37% своей первоначальной площади, при этом наибольшие потери были зафиксированы в период с 2001 по 2002 год.

Правительство начало проводить выселения из леса Мау в 2009 году, но попытки были прекращены на фоне политических разногласий.