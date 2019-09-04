Багдад, , 09:47 — REGNUM С 2014 года в Ираке пропали без вести порядка 25 тыс. человек. Об этом 3 сентября сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на данные правозащитных организаций Ирака.

В провинции Ниневия, в столице которой боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласили создание халифата в 2014 году, без вести пропали до 15 тыс. человек.

Напомним, 29 августа премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди совместно с представителями Международного комитета Красного Креста провели церемонию, посвященную пропавшим без вести людям и их семьям.

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