Москва, , 09:26 — REGNUM Безопасности Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает, к такому выводу пришли российские специалисты после перепроверки расчетов NASA. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Данные от NASA проверили специалисты госкорпорации и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш. По итогам мероприятия они убедились, что космический мусор не представляет угрозы для станции.

Добавим, прогноз NASA был сделан на основании предварительных расчетов, которые позволили зарубежным специалистам сделать вывод о потенциальной угрозе. Они направили в адрес российской стороны предложение провести манёвр уклонения. «Расчёты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные», — заключили в Роскосмосе.

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