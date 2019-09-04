Ставрополь, , 09:25 — REGNUM У поисковой группы остается все меньше надежды найти живыми пилотов Су-25, потерпевшего крушение на Ставрополье. По одной из версий, летчики могут находиться в кабине самолета. В настоящее время глубина воронки, образовавшейся при его падении, достигает около трех метров, сообщил ИА REGNUM 4 сентября источник в Минобороны.

По его данным, на месте крушения в районе границы Советского и Новоселицкого районов Ставрополья работает комиссия Министерства обороны.

«Продолжается поиск тел», — цитирует источник ТАСС.

Напомним, крушение штурмовика Су-25 произошло 3 сентября в Ставропольском крае при выполнении учебно-тренировочного полета. Ранее сообщалось, что пилоты успели катапультироваться. Однако их поиски, начатые сразу после крушения, до сих пор не увенчались успехом. Была обнаружена лишь воронка. На фото с места падения самолета видно, что самолет полностью разрушен.

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