Оренбург, , 09:46 — REGNUM В Оренбуржье стартовал набор в «Яндекс.Лицей». Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образования.

В «Яндекс. Лицей» принимаются ученики восьмых и девятых классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в «Яндексе».

"В «Яндекс. Лицее» ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии», — сказала руководитель «Яндекс. Лицея» Марина Суслова.

В Оренбургской области «Яндекс. Лицей» будет работать на четырех площадках — в Оренбурге и Орске. В Оренбургском колледже экономики и информатики, университетском колледже Оренбургского госуниверситета, областном Губернаторском лицее-интернате для одаренных детей и Орском нефтяном техникуме занятия будут проходить два раза в неделю во второй половине дня. Выбрать удобную площадку можно на сайте.

Добавим, «Яндекс. Лицей» появился в 2016 году. В Оренбуржье он работает при поддержке министерства образования и департамента информационных технологий Оренбургской области. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В 2019 году «Яндекс. Лицей» набирает школьников почти на 300 площадках в 132 городах России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских учебных центров IT-cube — по соглашению с Фондом новых форм развития образования. По сравнению с 2018 годом география проекта увеличилась более чем в два раза.