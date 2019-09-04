Москва, , 09:22 — REGNUM В московских аэропортах 52 авиарейса задержано и отменено, сообщает 4 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:15, в «Домодедово» задержано 20 рейсов, восемь отменено. Во «Внуково» задержано 15 рейсов, в «Шереметьево» — девять.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причины сбоев в расписаниях не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 сентября ожидается погожий день.

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