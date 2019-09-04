Владивосток, , 08:58 — REGNUM В столице Приморского края, где проходит юбилейный, пятый Восточный экономический форум (ВЭФ), генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок обрёл необычного друга. Как сообщается сегодня, 4 сентября, на официальной странице дипломатической миссии в социальной сети Facebook, им стал робот.

https://www.facebook.com/usconsulate.vladivostok/photos/a.175474352468802/2921127047903505/

На полях ВЭФ американский дипломат встречается с представителями правительственных кругов, бизнесменами, дипломатами и журналистами. Однако случилась на форуме и неожиданная встреча.

«Для меня большая честь представлять дипломатическую миссию США в России на Пятом Восточном Экономическом Форуме. Одна из главных задач дипломата — заводить друзей, — пояснил генконсул. — В павильоне Дальневосточного фонда высоких технологий мне удалось подружиться с вот этим парнем по имени Promobot!».

Как сообщало ИА REGNUM, V Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский. Организаторы ожидают, что участие в мероприятии примут более 8 тыс. представителей 65 стран мира. 5 сентября состоится главное мероприятие форму — пленарное заседание, участие в котором примут президент России Владимир Путин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министры Японии, Индии и Малайзии Синдзо Абэ, Нарендра Моди, и Махатхир Мохамад.