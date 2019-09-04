Куеда, , 08:24 — REGNUM В Пермском крае жительница Куединского района осуждена за истязание своей несовершеннолетней дочери и угрозу убийством. Об этом сообщает краевое управление СКР.

С ноября 2017 по август 2018 года девочку систематически избивали. Кроме того, женщина совершала действия, которые её дочь воспринимала как угрозу убийством. Также женщина не занималась своими родительскими обязанностями.

Суд назначил 38-летней даме четыре года общего режима. Также она заплатит 15 тыс. рублей штрафа. Отбывание наказания отсрочено. Приговор уже вступил в силу.