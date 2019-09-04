Санкт-Петербург, , 08:22 — REGNUM Российская авиакомпания «ИрАэро» планирует запустить с 3 октября 2019 год новый авиарейс Санкт-Петербург — Карши. Об этом заявил начальник службы организации перевозок компании Александр Макин, сообщили в пресс-службе «ИрАэро».

Новый маршрут будет выполняться с 3 октября два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Из Санкт-Петербурга самолет «Суперджет-100» будет вылетать в 5 утра. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Стоимость перелета — 10 тыс. рублей в одном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в четырех международных аэропортах Узбекистана планируется ввести режим «Открытое небо». Режим распространяется на аэропорты «Карши», «Нукус», «Термез» и «Бухара».

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