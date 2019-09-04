Дахук, Ирак, , 08:25 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана закрыли в провинции Дахук ресторан, названный в честь нацистского диктатора Адольфа Гитлера, об этом 3 сентября сообщает Kurdistan24.

«Нацизм и расизм недопустимы в курдской автономии. Региональное правительство Иракского Курдистана выступает против подобной идеологии», — прокомментировал причину закрытия ресторана источник курдского правительства.

Заведение «Гитлер ресторан» будет открыто после того, как его владелец сменит название. Причиной, побудившей его назвать ресторан в честь нацистского преступника, стали маркетинговые соображения.

Однако данный ход вызвал бурю возмущения со стороны общественности, что и повлекло за собой реакцию правоохранительных органов.

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