Владивосток, , 08:16 — REGNUM В настоящее время ситуация с корью в страхах Европы остаётся острой. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, которые приводит RT, высокий уровень заболеваемости сохранятся как в Западной, так и в Восточной Европе.

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«Самая тяжёлая ситуация на Украине. Пока коллеги с ней справиться, к сожалению, не могут», — подчеркнула Попова, добавив, что сотрудники российского ведомства предпринимают все необходимые меры в приграничных с Украиной территориях, чтобы не допустить заброса кори.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кори на Украине началась летом 2017 года. За период с 1 января по 1 июля 2019 года от этой болезни скончались 18 человек.

По данным минздрава Украины, заболеваемость корью в стране снижается, однако показатели остаются высокими. Так, в июле корью заболели 1447 человек. Для сравнения: в январе 2019 года заболевших было 13 760 человек, в феврале — 11 559 человек, с апреля по июнь их число сократилось с 8869 до 3443 человек. В первой половине августа зафиксировано 464 заболевших.

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